Che entusiasmo a Castel Volturno: il gesto di Conte con i tifosi

Il Napoli si è allenato oggi in vista della trasferta di sabato a Lecce. Numerosi tifosi si sono radunati all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno per sostenere la squadra e Antonio Conte. L’allenatore, come di consueto, non si è sottratto all’affetto dei sostenitori, fermandosi a firmare decine di autografi.

A catturare l’attenzione, però, come riferisce Sky Sport, è stata soprattutto l’immagine della corsa esibita dal tecnico proprio fuori dai cancelli. Un gesto che richiama idealmente la corsa scudetto del Napoli, che nelle ultime giornate ha superato l’Inter e ora ha il destino nelle proprie mani.