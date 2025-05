Lecce, possibile forfait in attacco verso il Napoli: differenziato per Rebic

Il Lecce in vista della sfida contro il Napoli di sabato pomeriggio ha ripreso gli allenamenti alla guida di Mister Giampaolo e non arrivano notizie confortanti per un pezzo importante della squadra salentina.

Di seguito il report ufficiale dell'allenamento odierno diramato dall'US Lecce: "Il lavoro dei giallorossi è proseguito questo pomeriggio con una seduta di allenamento al Via del Mare in vista della 35ª giornata della Serie A Enilive. Lavoro differenziato per Rebic reduce da stato influenzale. Domani la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare dove i giallorossi ospiteranno il Napoli sabato alle 18:00".