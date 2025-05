Sale la febbre-Scudetto: sold out, boom di turisti e l’effetto McTominay

L'entusiasmo a Napoli per il rush finale da scudetto comincia a lievitare. Il sorpasso acquisito dalla ciurma di Antonio Conte, con 3 punti di vantaggio sull'Inter di Simone Inzaghi, ha fatto scattare un'euforia naturale alle pendici del Vesuvio.

Al "Via del Mare", per la trasferta contro il Lecce, è atteso un vero e proprio esodo stando a quanto riferito da Sport Mediaset, influenzato anche dal ponte per la festa del 1° maggio. Ma l'esaltazione tocca anche punti lontani da Napoli ma che intendono raggiungerla: infatti colpiscono molto i dati degli arrivi di turisti-tifosi nel capoluogo campano per il weekend allungato del 25 aprile e quelli previsti dall'1 al 4 maggio. Per il club di Aurelio De Laurentiis questo sarebbe il quarto scudetto della sua storia.

Ma la passione la si percepisce anche dalle presenze turistiche previste per il mese di maggio. Già nel match contro il Torino, combaciato con il ponte del 25 aprile, tutto esaurito al Maradona e l'Osservatorio urbano ha segnalato 300mila persone giunte a Napoli. Nel prossimo weekend i partenopei saranno di scena sabato alle 18 in trasferta a Lecce, polverizzati i 1.000 biglietti concessi nel settore ospiti, ma se si considera l'intero stadio sono previsti 5.000 tifosi napoletani in Puglia. Per l'impegno casalingo con il Genoa è già arrivato il sold-out e dall'estero la squadra di Conte è seguita, perché il 30% degli spettatori viene da fuori Italia. La novità è rappresentata dagli scozzesi, per via di Scott McTominay, che si sta rivelando il vero e proprio super acquisto con gol pesanti.