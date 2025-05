Lecce-Napoli, l'obiettivo degli azzurri è mettere ulteriore pressione all'Inter

Sabato al Via Del Mare di Lecce si andrà in campo per una grande fetta di campionato per entrambe le squadre. La squadra di Conte vorrà compiere l'ennesimo passo verso il sogno scudetto, mentre la squadra di Giampaolo cercherà punti salvezza davanti al suo pubblico. Una sfida a due facce dove si scontreranno le ambizioni delle due squadre, essendo consapevoli che in determinate partite la qualità è un fattore, ma non l'essenziale per arrivare alla vittoria.

Per questo motivo il Napoli dovrà dimostrare di voler fare subito sua la gara, senza lasciare spazio alle reazioni dei giallorossi. Così facendo la squadra di Antonio Conte manderà un messaggio fino ad Appiano Gentile dove l'Inter guarderà una parte di gara prima di partire direzione San Siro per la gara delle 20:45 contro il Verona. Andare a +6 in classifica prima della gara sarebbe l'ennesimo macigno da dover mantenere per la squadra di Inzaghi. Opportunità troppo ghiotta per gli azzurri da non gettare in vista dei pochissimi passi rimanenti prima della fine del campionato. Davanti alla capolista ci sarà però un Lecce sicuramente non facile da affrontare, anche grazie alla spinta del suo pubblico da sempre l'uomo in più della squadra salentina soprattutto quando si naviga in mare aperto.