Pronostico Lecce-Napoli, le ultime 4 sfide in Salento a senso unico: le quote

Il pronostico di Lecce Napoli pende inevitabilmente in favore della squadra di Antonio Conte in questa sfida valida per la 35ª giornata di Serie A. I partenopei hanno conquistato il primo posto in solitaria nell'ultimo turno e sfidano una squadra in difficoltà, che deve però cercare di strappare punti pesanti per evitare la retrocessione.

Pronostico Lecce-Napoli: le quote - Le scommesse su Lecce Napoli sembrano a senso unico. 11 partite consecutive senza vittorie per i giallorossi che in questo lasso di tempo hanno raccolto la miseria di 4 punti, di cui appena 2 in casa. "Via del Mare" che è tabù per la propria squadra in questo 2025: l'ultimo successo risale al 15 dicembre, 2-1 contro il Monza. Da allora 3 pareggi e 6 sconfitte, con sole 4 reti segnate spalmate in 3 partite. Napoli che ha vinto le ultime 3 partite senza concedere un gol e che è imbattuto da 8 partite. Il cammino recente lontano dal "Maradona" è stato tutt'altro che irresistibile, con la vittoria di Monza arrivata tre mesi dopo l'ultimo successo esterno. L'esito Under 2,5 si può trovare a 1.75 su Netbet e Betway, 1.77 su Admiralbet, 1.78 LeoVegas e 1.80 su Snai.

Lecce Napoli, i precedenti - Confronto numero 39 tra le due squadre con 7 vittorie del Lecce, 14 pareggi e 17 vittorie del Napoli. Le ultime sfide al "Via del Mare" hanno un chiaro indirizzo: 4 successi di fila per i partenopei che in 2 occasioni hanno segnato 4 reti. Ultimo successo salentino che risale a 14 anni fa, 2-1. Un risultato che spezzava una sequenza di quattro 1-1 consecutivi tra le due squadre. Solo due confronti tra Giampaolo e Conte, entrambi vinti da quest'ultimo: nel derby Milan-Inter del settembre 2019 e in un Inter-Torino 4-2 del novembre 2020.

Pronostico marcatore Lecce-Napoli - Scott McTominay sta conquistando il cuore dei tifosi del Napoli a suon di gol. Con la doppietta segnata nell'ultimo turno, che ha regalato agli azzurri la vittoria per 2-0 sul Torino e il primato in classifica in Serie A, il centrocampista scozzese è salito a quota 11 reti in campionato, 5 nelle ultime 3. Le statistiche parlano chiaro: McTominay è a un solo gol di distanza dai migliori campionati realizzativi di Hamsik (12 reti nel 2009/10 e nel 2016/17), mentre ha già abbondantemente superato il record personale di Zielinski in Serie A (8 gol nel 2020/21). E, forse, anche nei ricordi dei tifosi. Nelle quote Lecce Napoli, la possibilità che lo scozzese segni anche contro il Lecce è così offerta: 2.85 su VinciTu, 2.90 su Eurobet, 3.00 su Betsson e 3.40 su Bet365.