Brutto infortunio per il fratello di Simeone: operazione al perone, lungo stop per lui

Brutto infortunio per Giuliano Simeone. L’attaccante dell’Atletico Madrid ma in prestito all’Alaves, e fratello dell’attaccante del Napoli Giovanni, ha subito un brutto infortunio nel corso dell’ultima amichevole contro il Burgos, dove aveva anche trovato la rete. In seguito ad uno scontro di gioco, il ragazzo ha rimediato un brutto colpo alla gamba e ha dovuto lasciare il campo a bordo di un ambulanza con il match che è stato sospeso con quattro minuti d’anticipo rispetto all’orario canonico.

Oggi l’operazione

Il club madrileno oggi ha diramato un comunicato con le condizioni di Simeone. Il giovane attaccante è stato operato dall’equipe medica del dottor Mikel Sanchez e ha subito un intervento di osteosintesi del perone e la ricostruzione dei legamenti della sindesmosi. Si prospetta un lungo periodo di convalescenza per il ragazzo.