Osimhen da record! Mai così tanti gol in carriera e miglior goleador straniero del Galatasaray

Victor Osimhen, centravanti di proprietà del Napoli e in prestito al Galatasaray, questa sera ha battuto il record di gol personali in carriera prima ancora della fine della stagione nel suo primo anno con la maglia del club turco.

Il centravanti originario di Lagos, ha raggiunto quota 35 reti tra tutte le competizioni, superando il record di Mario Jardel (nella stagione 2000-2001 aveva segnato 34 gol in 43 presenze) grazie alla doppietta rifilata al Trabzonspor in finale di Coppa di Turchia. La diciannovesima della storia del club di Istanbul consegnata proprio da Osimhen, che chiude così la competizione con cinque reti.

Osimhen è così diventato il calciatore straniero che ha segnato di più in una singola stagione con la maglia del Galatasaray. In Super Lig il giocatore classe '98 ha segnato 24 gol in 28 partite, guidando attualmente la classifica dei cannonieri del campionato, mentre in Europa League ha firmato 6 centri. La miglior stagione di sempre in carriera per Victor Osimhen. Il Galatasaray ha dedicato un post social al record ottenuto dal nigeriano.