Coppa di Turchia, Osimhen trascina il Galatasaray alla vittoria! Doppietta in finale

Victor Osimhen, centravanti del Galatasaray di proprietà del Napoli, ha messo a segno una doppietta nel 3-0 con il quale la squadra di Istanbul ha battuto il Trabzonspor in finale di Coppa di Turchia. Gol numero 34 e 35 in stagione per il nigeriano, sostituito al 71' dall'altro ex azzurro Dries Mertens, che ha rimediato un cartellino giallo 6 minuuti più tardi. L'altro gol del Galatasaray è stato messo a segno da Alper Yilmaz nei primi minuti della finale.

