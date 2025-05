Quando Taglialatela a Parma pianse sulla spalla di Cannavaro: "Vivemmo un dramma con la B"

Pino Tagliatela era il portiere del Napoli che retrocesse con 14 punti alla fine del campionato 97-98. La serie B diventò aritmetica quel pomeriggio a Parma e l'ex numero uno azzurro ricorda quei momenti in un'intervista concessa a Il Mattino a pochi giorni dalla sfida del Tardini che può già essere decisiva per lo scudetto.

"Piansi sulla spalla di Cannavaro. Amico ed ex compagno, indossava la maglia del Parma ma era rimasto legatissimo a tutti noi. Comprese la nostra tristezza: quella di una squadra e di un popolo. Un dramma, ovviamente calcistico. Ma è arrivato il momento per cancellarlo: il momento è la partita di domenica a Parma. Se arrivasse quello che tutti sogniamo, una ferita così profonda da aver lasciato il segno anche dopo 37 anni verrebbe rimarginata. Lo dico da calciatore del Napoli che era in campo quel giorno e da grandissimo tifoso".