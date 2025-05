Foto Milan-Roma, c'è anche ADL all'Olimpico: assiste alla finale in tribuna

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è a Roma e in queste ore. Dopo aver partecipato ad un'assemblea di Lega di Serie A, il patron azzurro è ora presente allo stadio Olimpico, dove in tribuna d'onore sta assitendo alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. In tribuna sono presenti anche il ct della Nazionale Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, e l'ed ds azzurro. ora alla Juventus, Cristiano Giuntoli. De Laurentiis durante il primo tempo della finale è stato pizzicato dalle telecamere Mediaset, di seguito un fermo immagine.

