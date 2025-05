Maxi operazione anti-pirateria: sanzionati oltre 2.200 utenti del "pezzotto"

Oltre 2.200 utenti sono stati identificati e multati per l’uso del “pezzotto”, sistema illegale di visione di contenuti protetti via IPTV. L’operazione, coordinata dalla Guardia di Finanza e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, ha coinvolto 80 province italiane. Le sanzioni sono state comminate a 2.282 persone tra marzo e aprile 2025, con procedimenti avviati presso i Prefetti. L’azione si inquadra in una strategia più ampia contro la pirateria digitale, che danneggia l’economia legale e favorisce l’illegalità.

Le operazioni sono quasi concluse: notificati 2.189 verbali, con solo pochi casi ancora da completare per motivi logistici o legali. L’indagine ha evidenziato collegamenti tra pirateria, evasione fiscale e riciclaggio. La Guardia di Finanza ha anche smascherato quattro amministratori di rete IPTV che avevano guadagnato 500.000 euro in cinque anni. L’azione si affianca all’iniziativa “Piracy Shield” promossa da AGCOM per bloccare in tempo reale i flussi pirata.