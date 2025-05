Sky - Lunga giornata a Castel Volturno: tanta sala video e discorso di Conte alla squadra

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: "Giornata lunga quella di Castel Volturno, Conte che cerca anche un po’ di governare le anime di una città inquieta che vuole andare tutta a Parma. I biglietti sono quelli che sono, 3500 nel settore ospiti, ma saranno molto di più e molti sono destinati a rimanere fuori in una partita che potrebbe essere da scudetto. Ci pensa, ma anche no, Antonio Conte, che conosce bene la sua missione: vincere entrambe le ultime due partite. Il bonus se l’è giocato e quindi la necessità di governare un po’ le coscienze di una squadra che sente le tensioni e le pressioni di una grande opportunità, il sogno.

Poi i pensieri del campo, in una giornata che è stata per buona parte in sala video. Il discorso, il solito, quello di un allenatore al suo gruppo. E poi in campo, monitorando anche un po’ le condizioni, c’è qualche acciacco e qualche logorio di fine stagione. Vogliono esserci tutti, ma non ce la farà ovviamente Lobotka, la sua caviglia è messa male. Dunque spazio a Gilmour, che dovrebbe essere l’ultima faccia nuova rispetto all’ultima gara. C’è Neres che cresce, mette minutaggio nel campo. Lui offre soluzioni differenti, ma c’è quella coppia lì davanti che parte in questo momento in una situazione di vantaggio. Lukaku e Raspadori, due che sembrano fatti per giocare insieme. Tra l’altro il belga ha cominciato proprio col Parma, appena arrivato entrò in campo e fece un gol decisivo, come in tutta la stagione. Decisivo si è poi rivelato Raspadori. Insomma il Napoli dovrebbe essere quello di sempre con l’aggiunta delle motivazioni straordinarie di un McTominay, che si rivelato anche leader attraverso i social, e di una squadra che sente che il momento che è quello di andare oltre alla fatica e alle difficoltà”.