Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Inter-Napoli
In questa domenica 11 gennaio prosegue la 20ª giornata di Serie A, che tra i vari match vede andare in scena la sfida in programma alle ore 20:45 a San Siro tra Inter e Napoli. Di seguito la programmazione completa in tv.
11.00 Fiorentina-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Cesena-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.15 Heerenveen-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
12.30 Lecce-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Livorno-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Casarano-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
13.00 Inter-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Parma-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.00 Derby County-Leeds (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
14.00 Rayo Vallecano-Maiorca (Liga) - DAZN
14.30 Catania-Cavese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Monopoli-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Alcione-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Carpi-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Virtus Verona-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Novara-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Lentigione-Pro Sesto (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
14.30 Telstar-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
15.00 Fiorentina-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Mantova-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Bologna-Monza (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Portsmouth-Arsenal (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.00 Juventus-Roma (Supercoppa Italiana femminile) - SKY SPORT UNO e NOW
15.30 Borussia Monchengladbach-Augsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
15.30 West Ham-QPR (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.30 Norwich-Walsall (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.30 Swansea-WBA (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.30 Hull City-Blackburn (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.30 Sheffield United-Mansfield (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Dundee-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV
16.15 Levante-Espanyol (Liga) - DAZN
17.15 Padova-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Bayern-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
17.30 Casertana-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Arezzo-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Lecco-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Sambenedettese-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Perugia-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
17.30 Manchester United-Brighton (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
17.30 Aberdeen-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
18.00 Verona-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Nantes-Nizza (Coppa di Francia) - COMO TV
20.00 Barcellona-Real Madrid (Finale Supercoppa di Spagna) - CRONACHE DI SPOGLIATOIO
20.30 Pineto-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Inter-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Lille-Lione (Coppa di Francia) - COMO TV
21.15 Uniao Torreense-Uniao Leiria (Taça de Portugal) - COMO TV
