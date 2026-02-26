Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Caccia a due trofei, l'Inter ci crede"

vedi letture

Non si parla di Napoli nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ampio spazio dedicato alle altre italiane impegnate in Europa. I risultati dei playoff di Champions League sono noti e alla fine agli ottavi di finale passa solamente un'italiana: "Dea d'Italia, Juve da applausi", il titolo in prima pagina scelto dal quotidiano. Gli orobici compiono un'impresa sensazionale e riescono a qualificarsi al turno successivo e ad eliminare il Borussia Dortmund all'ultimo secondo con il rigore conquistato da Krstovic e trasformato da Samardzic. Niente da fare per i bianconeri di Spalletti, che ne fanno 3 al Galatasaray e arrivano ai supplementari, ma l'espulsione di Kelly pesa e Osimhen castiga la Vecchia Signora (3-2) ridotta in 10.

"Caccia a due trofei, l'Inter ci crede". Dopo l'eliminazione con il Bodo/Glimt da finalista della scorsa edizione in Champions League, i nerazzurri vogliono dare una sterzata alla stagione e ora puntano alla mini doppietta di titoli: Scudetto più Coppa Italia. Prima di arrivare all'Olimpico per la finalissima della seconda manifestazione, però, sulla sua strada troverà il Como di Cesc Fabregas nelle semifinali.

"Bologna, assalto ai norvegesi". Oggi in campo i rossoblù di Vincenzo Italia nel playoff di ritorno di Europa League per decidere le proprie sorti nell'incrocio decisivo con il Brann. Si riparte dall'1-0 firmato da Castro. Non solo EL, ma pure Conference League e la Fiorentina di Vanoli si ritrova lo Jagiellonia al Franchi, consapevole di essere già avanti 3-0.