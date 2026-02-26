Prima pagina

Corriere dello Sport: "Napoli, Conte ritrova Anguissa"

Corriere dello Sport: "Napoli, Conte ritrova Anguissa"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:05Notizie
di Fabio Tarantino

"Napoli, Conte ritrova Anguissa" si legge in basso nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Positivo il test di ieri in allenamento contro il Giugliano. Verso la panchina con il Verona quando invece sarà ancora out McTominay. In primo piano tutto dedicato alla Juventus con l'eliminazione dalla Champions per la rete (anche) di Osimhen. L'ex Napoli ha punito i bianconeri ma non ha esultato. Si parla anche di Inter, "bruciati 60 milioni" per il mancato accesso alla fase successiva di Champions. Il fondo ora può determinare un nuovo ciclo. Ora l'ora dei grandi confronti e degli investimenti per i nerazzurri. 