Tuttosport sulle italiane: "Juve, grazie eroi. Meravigliosa Dea"
Tante italiane in Europa sulla prima di oggi di Tuttosport. La Juve ma non solo. Il quotidiano sceglie il seguente come titolo principale. "Grazie eroi". La Juventus in 10 rimonta il Galatasaray e cede solo ai supplementari. Discutibile l'espulsione di Kelly ad inizio ripresa, ma ciò non inibisce i bianconeri: in vantaggio 1-0 grazie al rigore di Locatelli, colpiscono con Gatti e McKennie. Poi però Zhegrova fallisce clamorosamente il 4-0, mentre Osimhen è implacabile. L'ex attaccante segna e non esulta, poi saluta il pubblico dello Stadium: segnale per il futuro?
Consueto spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio basso: "Stadio, il sindaco incalza Cairo". Lo Russo: "Priorità con la massima rapidità". Il primo cittadino, dopo i ritardi e i dribbling del presidente del Toro: "Attendo un incontro". Intanto la contestazione arriva al Festival di Sanremo e ne parla anche il New York Times.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
