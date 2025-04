Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: entra nel vivo la 31ª giornata di Serie A

vedi letture

Tante gare in programma in questo sabato 5 aprile con la Serie A che entra nel vivo con la 31esima giornata. Ecco l'elenco di tutte le partite in programma oggi con le rispettive dirette tv:

GUIDA ALLA DIRETTA TV DI SABATO 5 APRILE

11.00 Cesena-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Roma-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Sampdoria-Cagliari (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

13.30 Everton-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

14.00 Girona-Alavés (Liga) – DAZN

15.00 Monza-Como (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B – DAZN

15.00 Brescia-Mantova (Serie B) – DAZN

15.00 Cittadella-Carrarese (Serie B) – DAZN

15.00 Frosinone-Cosenza (Serie B) – DAZN

15.00 Südtirol-Cesena (Serie B) – DAZN

15.00 Juventus Next Gen-Crotone (Serie C) – SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Sestri Levante-Milan Futuro (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Latina-Trapani (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Giana Erminio-Trento (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Vis Pesaro-Rimini (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Team Altamura-Picerno (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Juventus-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.00 Empoli-Sassuolo (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

15.30 Heidenheim-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT MAX e NOW

16.00 West Ham-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Crystal Palace-Brighton (Premier League) – SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Ipswich-Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.00 Slaven Belupo-Hajduk Spalato (Campionato croato) – MOLA TV

16.05 Al Qadsiah-Al Ettifaq (Saudi League) – SOLOCALCIO

16.15 Real Madrid-Valencia (Liga) – DAZN

16.30 AZ Alkmaar-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA TV

17.15 Pisa-Modena (Serie B) – DAZN

17.30 Feralpisalò-Lumezzane (Serie C) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Gubbio-Ascoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Novara-Arzignano (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Pergolettese-Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Pontedera-Lucchese (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Parma-Inter (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Aston Villa-Nottingham Forest (Premier League) – SKY SPORT UNO e NOW

18.30 Werder Brema-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Maiorca-Celta (Liga) – DAZN

19.30 Juve Stabia-Salernitana (Serie B) – DAZN

20.00 Groningen-PSV Eindhoven (Eredivisie) – MOLA TV

20.30 Charlotte-Nashville (MLS) – APPLE TV

20.30 Rosario Central-Velez Sarsfield (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA TV

20.45 Milan-Fiorentina (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Barcellona-Betis (Liga) – DAZN

22.30 Real Salt Lake-LA Galaxy (MLS) – APPLE TV