Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 24ª giornata di Serie A
di Francesco Carbone

In questo venerdì 6 febbraio si gioca il primo anticipo del 24esimo turno di Serie A. In campo alle 20.45 Verona-Pisa. Si gioca anche in Serie B, C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

14.00 Parma-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Al Nassr-Al Ittihad (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Cesena-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Audace Cerignola-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Benevento-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Team Altamura-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Latina-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Union Berlino-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Verona-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Metz-Lille (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Leeds-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW