Prima pagina Corriere dello Sport: "Maratona McTominay: 28 partite consecutive"

"Maratona McTominay: 28 partite consecutive" si legge sulla prima del Cds oggi in edicola. Focus sul numero di gare di fila per lo scozzese, sempre più leader del Napoli di Conte. Ma si parla ovviamente in prima anche della cerimonia di apertura delle Olimpiadi oggi alle 20 e non solo. Di spalla infatti si legge del ko della Juve con l'Atalanta in Coppa Italia e anche della suggestione ritorno a Roma per Totti.

"La Juve crolla, Atalanta in semifinale": questo è uno dei titoli principali. A Bergamo finisce 3-0. Traversa di Conceicao, gol di Scamacca (rigore), Sulemana e Pasalic. Adesso Palladino aspetta il Bologna o la Lazio. Nell'altro quarti di finale, infine, in campo Napoli e Como. "Totti torna alla Roma" è un altro titolo presente oggi nella prima pagina del quotidiano. Parole di Claudio Ranieri, che prosegue così: "I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere veramente utile alla Roma: è una parte del club giallorosso".