Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: tanti azzurri in campo, qualificazioni Mondiali e Serie C
Continuano gli impegni delle nazionali con i match di qualificazioni ai Mondiali del 2026 della zona africana ed europea. Tanti gli azzurri in campo: da De Bruyne in Belgio-Kazakistan, fino a Lobotka in Lussemburgo-Slovacchia, Lang impegnato con l'Olanda contro la Lituania e Elmas in Macedonia-Liechtenstein. Si gioca anche in Serie C. Di seguito la programmazione in tv.
15.00 Georgia-Bulgaria (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Lecco-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
15.00 Novara-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
15.00 Triestina-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Crotone-Cosenza (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Vicenza-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Ravenna-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Pineto-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Giana Erminio-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Lituania-Olanda (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Macedonia-Liechtenstein (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW
18.00 Repubblica Centrafricana-Comore (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
20.30 Livorno-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Rimini-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Sambenedettese-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Audace Cerignola-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Team Altamura-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Latina-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Turchia-Spagna (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro