Prima pagina

Il Mattino: "Psicodramma Napoli"

Il Mattino: "Psicodramma Napoli"
Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina con il momento no del Napoli: "Psicodramma Napoli. Resa dei conti dopo il tracollo Champions: più spirito di gruppo. Richiamo ai nuovi arrivati".

 In taglio alto spazio alla Juve Stabia, finita in amministrazione giudiziaria: "Juve Stabia, via 11 società sospettate di legami con i clan". Di seguito la prima pagina integrale.