Napoli colabrodo, torna a incassare 6 gol dopo 28 anni! Il tabellino dell'ultima volta
La pesantissima goleada subita ieri dal Napoli in Champions League, 6-2 contro il Psv Eindhoven, ancora brucia e resterà tra i passivi più pesanti incassati dagli azzurri. L'ultima volta che il Napoli incassò 6 gol risale alla disastrosa stagione 1997/98, 6-3 contro la Samdoria. La squadra allenata allora da Galeone perse a Genova il 21 dicembre 1997, alla 13ª giornata di Serie A. Di seguito il tabellino di quella infausta giornata.
NAPOLI: Di Fusco, Crasson, Baldini, Ayala, Facci, Rossitto, Goretti, Allegri, Asanovic, Bellucci, Protti. (23 Coppola, 13 Panarelli, 14 Altomare, 16 Malafronte, 17 Cimadomo, 26 Zamboni). All: Galeone.
Genova, 21 dicembre 1997 – Serie A, 13° giornata Sampdoria-Napoli 6-3 18′ Bellucci, 35′ Boghossian (assist Mihajlovic), 42′ Montella (r), 61′ Montella (assist Balleri), 70′ Protti, 73′ Klinsmann (assist Balleri), 76′ Laigle (assist Klinsmann), 78′ Rossitto, 90′ Montella (r).
Quell'anno doloroso per tutti i tifosi azzurri terminò con la retrocessione del Napoli all'ultimo posto con appena 14 punti conquistati e appena 2 vittorie.
