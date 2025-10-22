Conte, che differenza tra Serie A e Europa: dati a confronto, non c'è paragone
Dopo tre giornate di Champions il Napoli è ancora fermo a quota 3 punti e il pesante ko in terra olandese (6-2 col Psv) è solo l'ultimo capitolo di un rapporto molto complicato tra Antonio Conte e le coppe europee. Se la sua storia nei campionati parla da sola ed è straordinaria — con la stella polare degli scudetti vinti a sorpresa proprio nelle stagioni senza coppe — in Europa la musica cambia.
In sei edizioni della Champions è uscito tre volte ai gironi e due agli ottavi, coi quarti della sua prima campagna del 2013 che restano tutt'ora il suo miglior traguardo. E poi: la neve col Galatasaray, quella semifinale e quella finale di Europa League, gli sfoghi post eliminazione e cosa dicono i numeri. Conte nei campionati ha una percentuale di vittorie superiore del 23% rispetto a quella nelle coppe. Lo riporta la redazione di Sky Sport.
Il rendimento di Conte nelle coppe europee in numeri
Partite giocate: 63
Vittorie: 27
Percentuale di vittorie del 42,9%
Di cui: 34% in Champions, 71,4% in Europa League e 50% in Conference
Il rendimento di Conte nei campionati top in numeri
Partite giocate: 380
Vittorie: 250
Percentuale di vittorie del 65,8% (+22,9% in più rispetto alle coppe europee)
Di cui: 67,3% in Serie A e 62,9% in Premier
