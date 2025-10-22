Ufficiale
Squadra oggi subito in campo per Napoli-Inter: il report del club azzurro
Napoli subito in campo oggi dopo la debacle di ieri contro il Psv in Champions. Si lavora per preparare la sfida di sabato in campionato contro l'Inter al Maradona. Ecco il report ufficiale del club: "SSC Napoli Training Center- Dopo il match di ieri sera, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 contro l'Inter al Maradona. Coloro che hanno giocato dal primo minuto al Philips Stadion hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnica in campo".
