Ufficiale Mondiale Under, 17, i convocati dell'Italia: c'è un azzurro e il figlio di Pià

Dopo i test match in Croazia a settembre – due vittorie e un pareggio: 3-0 alla Corea del Sud all’esordio stagionale, 1-0 agli Emirati Arabi Uniti e 0-0 con i padroni di casa – e il doppio confronto amichevole con l’Austria questo mese a Vienna – due sconfitte: 2-1 e 1-0 –, la Nazionale Under 18, semifinalista dell’ultimo Europeo Under 17 in Albania – dove si arrese soltanto ai rigori al Portogallo, poi campione d’Europa –, è pronta a cimentarsi nel Mondiale, in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar. Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 21 calciatori:

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).