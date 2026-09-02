Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere i 16esimi di Coppa Italia

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere i 16esimi di Coppa ItaliaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo mercoledì 2 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Proseguono i sedicesimi di Coppa Italia: start con Sassuolo-Frosinone alle ore 15:00, mentre alle 18 è il turno di Udinese-Venezia. Ci sono anche diversi appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

15.00 Sassuolo-Frosinone (Coppa Italia) - ITALIA 1

18.00 Udinese-Venezia (Coppa Italia) - ITALIA 1

18.30 Sorrento-Cosenza (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORTCALCIO e NOW

20.30 Salisburgo-Rapid Vienna (Bundesliga austriaca) - COMO TV

20.45 Osnabruck-Bayern (Coppa di Germania) - COMO TV

21.00 Burnley-Middlesbrough (Championship) - COMO TV

21.00 Falkirk-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV

21.00 Fiorentina All Stars-Operazione Nostalgia Legends (Amichevole) - SKY SPORT(canale 255) e NOW