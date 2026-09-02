Ufficiale Ricordate Tuanzebe? Meteora al Napoli e svincolato, il difensore riparte dalla Francia

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Axel Tuanzebe è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Auxerre. L’ex difensore del Napoli ha firmato un annuale con opzione per un’ulteriore stagione.

Axel Tuanzebe è un nuovo giocatore dell’Auxerre. Il difensore congolese, ex meteora del Napoli, si trasferisce in Francia da svincolato dopo la recente esperienza al Burnley. Il classe 1997 ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e indosserà la maglia numero 4.

Il comunicato dell’Auxerre

Il club francese ha presentato il nuovo acquisto ripercorrendone la carriera, dagli inizi nel settore giovanile del Manchester United alle esperienze in Premier League con Aston Villa, Ipswich Town e Burnley, passando anche per Napoli e Stoke City. Tuanzebe ha inoltre vestito la maglia della Repubblica Democratica del Congo e ha partecipato al Mondiale 2026. Nel comunicato si legge:

“Classe 1997, Tuanzebe porta in Francia una lunga esperienza maturata nel calcio inglese. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, dove è entrato a soli otto anni, ha completato tutto il percorso nell’academy dei Red Devils prima di esordire in prima squadra nel 2017. Con il club di Old Trafford ha disputato partite in Premier League e nelle competizioni europee, alternando il proprio percorso anche a diversi prestiti. Tra le esperienze più significative, quella all’Aston Villa, con cui ha contribuito alla promozione in Premier League nel 2019, oltre ai periodi vissuti con Napoli e Stoke City. Nel 2023 è passato all’Ipswich Town, diventando protagonista della promozione del club nella massima serie inglese già nella sua prima stagione. Dopo due annate con i Tractor Boys, nell’estate 2025 ha firmato con il Burnley, dove nell’ultima stagione ha collezionato 14 presenze in Premier League.

Dal 2024 è inoltre un giocatore della nazionale della Repubblica Democratica del Congo e ha preso parte al Mondiale 2026 con la maglia dei Leopardi. Difensore duttile, capace di giocare sia al centro della retroguardia sia come terzino destro, Tuanzebe arriva all’Auxerre per mettere a disposizione esperienza internazionale, forza fisica e affidabilità difensiva”.