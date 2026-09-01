Napoli-Como, caldo torrido al Maradona! Dazn svela la reazione di Politano e De Bruyne

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Il nuovo episodio di BordoCam dedicato a Napoli-Como svela alcuni retroscena Tra questi, le reazioni di Kevin De Bruyne e Matteo Politano al caldo.

Il caldo torrido e l’umidità hanno rappresentato un avversario in più per Napoli e Como. Nel nuovo episodio di BordoCam, Dazn ha raccolto alcuni momenti vissuti a bordo campo durante la sfida del Maradona, mostrando anche le reazioni dei calciatori alle condizioni climatiche particolarmente pesanti che hanno accompagnato il match di Serie A. Tra i protagonisti delle immagini ci sono Kevin De Bruyne e Matteo Politano, entrambi alle prese con temperature difficili da sopportare.

De Bruyne e Politano, le reazioni al caldo

De Bruyne, inizialmente in panchina, è stato immortalato mentre commentava con ironia il clima del Maradona: “È come essere in un barbecue!”. Anche Politano ha manifestato la propria insofferenza per il caldo, rivolgendosi all’arbitro Pairetto nel tunnel degli spogliatoi e chiedendo la possibilità di una pausa per rinfrescarsi: “Facciamo il cooling break, no?”. Due episodi che restituiscono il dietro le quinte di una serata resa ancora più complicata dalle condizioni atmosferiche.