Ufficiale Napoli-Arsenal e Napoli-Bologna, biglietti in vendita: info e dettagli

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Prevendita aperta per la sfida di Champions contro i Gunners, da domani tocca al campionato. Vendita libera rispettivamente dal 4 e dall’8 settembre: tutti i prezzi

È già tempo di Champions League per il Napoli. Gli azzurri si preparano all’esordio nella fase campionato contro l’Arsenal, in programma al Maradona mercoledì prossimo. Una sfida che si preannuncia da tutto esaurito e per la quale la corsa al biglietto è già iniziata. Ma non c’è solo l’Europa: nella stessa settimana il Napoli sarà impegnato in casa anche contro il Bologna, domenica 13 settembre alle ore 18.

Arsenal, prevendita al via oggi

La vendita dei biglietti per Napoli-Arsenal scatta oggi, 1 settembre, alle ore 12. La prima fase è riservata ai possessori dell’abbonamento Italia, mentre successivamente sarà il turno dei Premium Member SSC Napoli, ai quali sarà garantita una quota dedicata. Per queste prime due fasi, i prezzi saranno più bassi rispetto alla vendita libera: Curve inferiori a meno di 40 euro, Curve superiori a meno di 55 euro, Distinti inferiori a meno di 75 euro e Distinti superiori a meno di 120 euro. La Tribuna Nisida costerà 155 euro, mentre la Tribuna Posillipo 180 euro.

La fase più attesa, quella della vendita libera, scatterà venerdì 4 settembre. I prezzi saranno leggermente più alti: 45 euro per le Curve inferiori, 70 per le Curve superiori, 90 per i Distinti inferiori e 135 per i Distinti superiori. Per le tribune si sale a 175 euro per la Nisida e 200 euro per la Posillipo.

Bologna, si parte domani

Non ci sarà però molto tempo per pensare solo alla Champions. Da domani, 2 settembre, alle ore 12 partirà infatti anche la vendita dei biglietti per Napoli-Bologna, quarta giornata di campionato in programma domenica 13 settembre alle 18.

La prima fase sarà riservata ai possessori della Fidelity Card Fan Stadium Card. A seguire, la seconda fase dedicata ai Premium Member SSC Napoli, con una quota di tagliandi riservata. Nelle prime due fasi, il costo sarà di 25 euro per le Curve inferiori, 40 euro per le superiori, 50 euro per i Distinti inferiori e 65 euro per quelli superiori. La Tribuna Nisida sarà acquistabile a 90 euro, mentre la Posillipo a 105 euro.

La vendita libera partirà lunedì 8 settembre. In questa fase i prezzi saranno di 30 euro per le Curve inferiori, 45 per le superiori, 60 per i Distinti inferiori e 75 per i Distinti superiori. Per le tribune, invece, 100 euro per la Nisida e 115 euro per la Posillipo.