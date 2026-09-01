Ufficiale Castel Volturno, ripresa allenamenti verso Inter-Napoli: il report del club

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Dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Di seguito il report ufficiale.

Dopo un giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri in seguito alla sconfitta interna contro il Como, il Napoli è tornato al lavoro a Castel Volturno. Gli azzurri hanno iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato, la trasferta contro l’Inter in programma sabato alle 18 al Meazza, con l’obiettivo di lasciarsi subito alle spalle il ko del Maradona.

Il report dell’allenamento

Il club azzurro ha fatto il punto sulla seduta attraverso il consueto report ufficiale: “Dopo il match di domenica pomeriggio, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della terza giornata di campionato, sabato alle 18:00 al Meazza contro l'Inter. Nella seduta mattutina il gruppo ha svolto attivazione ed esercitazione in fase di possesso. A seguire lavoro atletico e una serie di partitine”.