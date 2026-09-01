Stop McTominay, Allegri passa alla difesa a 3? Sky: due idee tattiche e il rilancio di Gilmour

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L’assenza di Scott McTominay spinge Massimiliano Allegri a valutare nuove soluzioni tattiche in vista delle sfide contro Inter e Arsenal.

L’assenza di Scott McTominay potrebbe portare Massimiliano Allegri a cambiare qualcosa nell’assetto del Napoli. Il centrocampista nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento di ablazione PFA, una procedura finalizzata a correggere una lieve aritmia benigna, e rientrerà dopo la sosta. Una situazione che, sul piano strettamente calcistico, priva il tecnico livornese di un elemento importante proprio in vista di un ciclo delicato, con Inter e Arsenal all’orizzonte tra Serie A e Champions League.

Allegri studia nuove soluzioni

Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini a Sky Sport 24, l’allenatore azzurro starebbe valutando un cambio significativo sia negli uomini sia nel sistema di gioco già a partire da Inter-Napoli. Tra le ipotesi c’è anche il ritorno alla difesa a tre, modulo già utilizzato dalla squadra nella passata stagione. In questo scenario potrebbe trovare maggiore spazio Billy Gilmour, considerato un’opzione concreta sia nell’eventuale 4-2-3-1 sia in un 3-4-3. Allegri avrà ora i prossimi giorni per approfondire le diverse soluzioni e scegliere l’assetto più adatto per affrontare la sfida di San Siro.