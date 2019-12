Castel Volturno, il report del club: Ghoulam in gruppo, terapie per Koulibaly e Maksimovic

Dopo la gara con il Parma, il Napoli ha ripreso questa mattins gli allenamenti al Centro Tecnico.ì Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domenica al Mapei Stadium

Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati impegnati in attivazione e serie di torelli in avvio. Successivamente lavoro di possesso palla ed esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Ghoulam ha svolto l'intera seduta con il gruppo. Terapie per Maksimovic e Koulibaly.