Castro come Retegui? Spalletti ci prova: lo vuole per l’Italia

Santiago Castro come Mateo Retegui? E' la speranza di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico della Nazionale italiana vuole provare a convocare l'attaccante del Bologna. E' quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea come dal Sudamerica (e più precisamente dal canale Tyc Sports) si parli della volontà dell'allenatore azzurro di provare ad arruolare la punta rossoblù che sta facendo molto bene sotto la guida di Vincenzo Italiano. Il giocatore argentino, arrivato in rossoblù per la cifra di 12 milioni di euro, infatti ha ottenuto il passaporto italiano.

Il precedente di Retegui con Mancini

Per trovare l'ultimo precedente non bisogna andare poi tanto lontano nel tempo e bisogna andare indietro alla gestione di Roberto Mancini. L'ex ct infatti decise di convocare Mateo Retegui, il quale ha parenti in Liguria, quando ancora vestiva la maglia del Tigre prima ancora del suo approdo al Genoa e successivamente con la maglia dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Scaloni lo preconvoca per le qualificazioni ai Mondiali

Il problema però si chiama Nazionale argentina. Il commissario tecnico Scaloni infatti ha deciso di preconvocare la punta per i prossimi impegni della Seleccion nelle qualificazioni al prossimi Mondiali che si giocheranno il 22 e il 26 marzo contro Uruguay e Brasile.