Corriere dello Sport: "Sabato da urlo. E' subito Conte-Max"

Prende il via la nuova Serie A. Oggi in campo il Napoli che affronterà alle 18.30 il Sassuolo al Mapei Stadium mentre stasera a San Siro sarà la volta del nuovo Milan di Massimiliano Allegri contro la neopromossa Cremonese. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sabato da urlo. E' subito Conte-Max". Si parla anche di mercato con le mosse degli azzurri tra Hojlund ed Elmas. 