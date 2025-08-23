Prima pagina

Tuttosport: "Conte, c'è da stare...Allegri. Riparte la Serie A"

Tuttosport: "Conte, c'è da stare...Allegri. Riparte la Serie A"
Oggi alle 09:20Notizie
di Fabio Tarantino

"Campionato amore mio". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento ovviamente è alla Serie A che oggi alle 18.30 partirà con due anticipi, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce. Questa sera poi sarà la volta del Milan impegnato contro la Cremonese oltre alla Roma di Gasperini che sfiderà il Bologna di mister Italiano.

"Conte, c'è da stare...Allegri. Riparte la Serie A" si legge in alto con Napoli e Milan subito big in campo tra oggi pomeriggio e questa sera per un sabato all'insegna del calcio ritrovato. 