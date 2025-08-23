Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Via al campionato: è sempre Napoli-Inter"

Le venti forze di Serie A sono ai nastri di partenza per cominciare la stagione 2025-26, a partire da oggi e alle ore 18:30 con la doppia gara in contemporanea tra Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte dovranno difendere lo Scudetto guadagnato la passata annata dalle grinfie dell'Inter, prima diretta concorrente, con le altre big italiane a seguire tra cui Milan e Juventus. "Fateci divertire", l'augurio fatto da La Gazzetta dello Sport in prima pagina oggi.

Intanto però il calciomercato non è ancora chiuso e i bianconeri di Tudor rischiano di dover cominciare la nuova stagione di campionato senza Kolo Muani, viste le pretese difficilmente negoziabili del PSG per la cessione di Kolo Muani a titolo definitivo. Tant'è che, secondo la Rosea, adesso la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe spostato il mirino su un altro attaccante, ossia Luis Openda, seppur come piano di riserva.

Intanto il Milan attende di scoprire l'esito delle varie visite mediche svolte da Victor Boniface per poterlo annunciare ufficialmente come nuovo giocatore rossonero, ma Max Allegri può contare sull'enorme esperienza del Pallone d'Oro ed ex Real Luka Modric, mentre in attacco c'è già Gimenez. Anche il Napoli non ha ancora chiuso il suo mercato in entrata e tra attacco e centrocampo potrebbe riservare nuovi colpi, tra cui Hojlund e Brescianini.