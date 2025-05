Cies, i migliori esterni al mondo: sorpresa Politano, unico italiano in Top 20

Mohamed Salah è il giocatore migliore del mondo per questa stagione, comparando le migliori leghe al mondo. L'egiziano nel Liverpool di Arne Slot è stato un fattore fondamentale per arrivare a vincere la Premier League. Tanto che il CIES lo ha messo al 100% di efficacia nelle sue giocate più influenti, anche più di Lamine Yamal: il talento del Barcellona è arrivato al 99,8%, dunque veramente a pochissimo dall'ex Roma, rimanendo comunque un gradino più sotto.

In questa speciale classifica, però, gli italiani praticamente non esistono. Per la Serie A c'è solamente Matteo Politano, al diciottesimo posto, mentre Michael Olise completa il podio al terzo posto. Al quarto c'è un altro del Barcellona, cioè Raphinha, mentre al quinto c'è Luis Diaz, del Liverpool, in quella che appare una classifica quasi monotematica. Solamente nono il candidato al Pallone d'Oro, cioè Ousmane Dembele, sopravanzato anche dal compagno di squadra Bradley Barcola. Decimo, invece, Vinicius Junior, non così influente nella sua stagione nella Liga.

Ali

1) Mohamed Salah

2) Lamine Yamal

3) Michael Olise

4) Raphinha Belloni

5) Luis Diaz

6) Morgan Rogers

7) Bryan Mbeumo

8) Bradley Barcola

9) Ousmane Dembele

10) Vinicius Junior

11) Leroy Sane

12) Alex Iwobi

13) Alex Baena

14) Antoine Semenyo

15) Leandro Trossard

16) Mason Greenwood

17) Ritsu Doan

18) Matteo Politano

19) Alexis Vega

20) Baris Alper Yilmaz