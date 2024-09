Cinque giocatori del Napoli da prendere subito al fantacalcio

vedi letture

Sarebbe fin troppo facile fare il nome di Lukaku o di Kvaratskhelia. Si pensa a loro e poi a tutti gli altri al momento dell'asta per il fantacalcio che in tantissimi stanno facendo in questi giorni prima della ripresa del campionato. Ma sono tanti i calciatori del Napoli da poter prendere e su cui varrà la pena svenarsi.

Il primo è Buongiorno, in difesa una sicurezza. Porterà voti alti ma anche bonus dato che avrà spesso licenza di attaccare ed è molto bravo di testa in zona gol. McTominay, poi, è una garanzia: dieci gol lo scorso anno con lo United, due di fila in nazionale, 10 con la Scozia nelle ultime 17. Insomma, un finto centrocampista travestito da attaccante. Poi, come detto, i due appena citati, Lukaku e Kvara, ma con loro anche Neres: già due assist in due gare. Anzi, in mezz'ora. Il brasiliano promette show e bonus.