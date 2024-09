L'insospettabile del Napoli che tutti vogliono al fantacalcio

Pausa delle nazionali, tempo di aste per il fantacalcio. In questi giorni in tantissimi si stanno organizzando per arrivare preparati alla prossima giornata di campionato. Durante le aste, facendo un giro sui social, c'è un giocatore che tutti vogliono: Scott McTominay.

Oltre ai vari Lukaku e Kvaratskhelia, lo scozzese è un giocatore che tutti tentano di acquistare per le sue capacità di inserimento che in Serie A possono risultare determinanti. McTominay può diventare l'oggetto del desiderio di tutti i fantallenatori alla ricerca di un centrocampista capace di segnare tante reti. Una sorta di insospettabile solo per chi non lo conosce bene: i più esperti, infatti, sanno che l'ex United può diventare giocatore decisivo in zona gol.