CLASSIFICA - Fiorentina in Conference: sfuma definitivamente l’8° posto per il Napoli

La Fiorentina vince a Cagliari ed è matematicamente certa di partecipare almeno alla prossima Conference League

La Fiorentina vince a Cagliari ed è matematicamente certa di partecipare almeno alla prossima Conference League, in attesa di capire come andrà la finale di mercoledì prossimo ad Atene contro l'Olympiacos. Adesso per Torino e Napoli l'unico modo per poter entrare in Europa è sperare che i viola vincano la coppa, così da mandare la nona classificata in Conference.

La classifica di Serie A aggiornata

1. Inter 93 punti

2. Milan 74

3. Bologna 68

4. Juventus 68

5. Atalanta 66 *

6. Roma 63

7. Lazio 60

8. Fiorentina 57

9. Torino 53

10. Napoli 52

11. Genoa 46

12. Monza 45

13. Hellas Verona 37

14. Lecce 37

15. Cagliari 36 **

16. Frosinone 35

17. Udinese 34

18. Empoli 33

19. Sassuolo 29

20. Salernitana 16

*: una gara in meno

**: una gara in più