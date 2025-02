Foto CLASSIFICA - Il Napoli non va oltre il pari: +2 sull'Inter che può tentare il sorpasso

Il Napoli non va oltre il pari all'Olimpico contro la Lazio, finisce 2-2 con la squadra di Conte riagganciata nel finale al minuto 86. Gli azzurri sono ora a +2 sull'Inter che domani affronterà in trasferta la Juventus: gli uomini di Inzaghi possono tentare il sorpasso e portarsi in testa in caso di vittoria.

La classifica aggiornata:

Napoli 56*

Inter 54

Atalanta 51*

Lazio 46*

Juventus 43

Fiorentina 42

Bologna 41

Milan 38**

Roma 34

Udinese 30

Torino 28*

Genoa 27

Cagliari 25*

Lecce 24

Verona 23

Como 22

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13