Ufficiale Conferenza Conte e Italiano: date e orario, il programma completo

vedi letture

Manca sempre meno alla finalissima di lunedì. Napoli-Bologna in campo lunedì alle ore 20 a Riyadh. Ecco date e orari delle conferenze stampa dei due allenatori, Conte e Italiano, per la finale di Supercoppa. Il programma di domani è il seguente:

NAPOLI:

* ore 12.00 (local time): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti

aperti ai media.

* ore 16.30 (local time): conferenza stampa di Antonio Conte accompagnato da

un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.

BOLOGNA:

* ore 11.30 (local time): allenamento presso il Prince Faisal Stadium FC con i

primi 15 minuti aperti ai media.

* ore 15.30 (local time): conferenza stampa di Vincenzo Italiano accompagnato

da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.