Di Lorenzo, SSCNapoli: "Intervento al piede perfettamente riuscito", la nota del club
Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, questo pomeriggio si è sottoposto ad un intervento chirurgico al piedi sinistro. Arriva la conferma da parte della SSCNapoli, attaverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: "Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto oggi a intervento chirurgico al piede sinistro. L'operazione è perfettamente riuscita. Il capitano azzurro inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo".
