Prima pagina "Conte ai saluti": il Corriere dello Sport annuncia il divorzio in arrivo

"Si salva". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sulla Juventus e sulla qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri hanno raggiunto questo traguardo soltanto all'ultima giornata, vincendo 2-3 in rimonta in casa del Venezia, alle condannato ad un'amara retrocessione. La Juventus ha siglato il gol decisivo soltanto nella ripresa, sfruttando un calcio di rigore di Locatelli. Una rete pesantissima, che ha consegnato il quarto posto ai bianconeri ma anche una cifra di circa 60 milioni di euro.

NAPOLI - Spazio dedicato anche al Napoli, che potrebbe dire addio ad Antonio Conte dopo una sola stagione. Il tecnico domani incontrerà De Laurentiis a Roma, proprio per decidere il proprio futuro. In caso di addio, il favorito per la panchina del Napoli sembra Max Allegri. Nel frattempo, oggi i giocatori del Napoli sfileranno con un bus scoperto per le vie della città.