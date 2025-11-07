Ufficiale

Conte, ancora niente conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Napoli: il motivo

Oggi alle 17:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

Niente conferenza stampa pre-partita domani per Antonio Conte. Come consuetudine per la SSC Napoli nelle settimane caratterizzate dal doppio impegno, il tecnico salentino non parlerà alla vigilia del match di domenica contro il Como, com'era già avvenuto prima del match con l'Inter e prima di quello col Como.

Il mister, dunque, tornerà a intervenire pubblicamente soltanto nella giornata di domenica, rimanendo in silenzio nel giorno di vigilia. La sua voce si sentirà in conferenza stampa nel post-gara e ai microfoni di DAZN, per analizzare a caldo la prestazione degli azzurri.