Conte e quella tendenza da invertire in Supercoppa: ha perso 4 finali su 6

Antonio Conte vuole riportare a Napoli la Supercoppa italiana che manca in bacheca da ben undici anni. Per gli azzurri è la sesta finale nella competizione e nei cinque precedenti hanno vinto solo due volte. Una percentuale del 40%. Conte, da parte sua, non vanta un rapporto particolarmente felice con le finali:

in carriera ne ha disputate sei e ne vinte solo due (una Supercoppa italiana e una FA Cup) perdendone quattro. L’ultima sconfitta risale alla finale di Europa League del 2020 alla guida dell’Inter contro il Siviglia. Le altre sconfitte in Coppa Italia, contro il Napoli peraltro, in Fa Cup ed in Community Shield. Quella di Riyad è l’occasione giusta per invertire la tendenza negativa

