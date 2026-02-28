Live

Conte in conferenza stampa: tra poco su Tuttonapoli

Conte in conferenza stampa: tra poco su Tuttonapoli
Oggi alle 20:15Notizie
di Davide Baratto

Antonio Conte, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Bentegodi per rispondere alle domande della stampa dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Come di consueto, puoi seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.