Conte in conferenza: tra poco su Tuttonapoli

Oggi alle 23:15Notizie
di Davide Baratto

Antonio Conte, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenze del Parken Stadium per rispondere alle domande della stampa dopo il pareggio contro il Copenhagen. Come di consueto, potete seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.