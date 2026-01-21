Prima pagina

Il Roma: "Due punti buttati"

di Davide Baratto

"Due punti buttati", apre così Il Roma nella prima pagina odierna, commentando il deludente passo falso del Napoli in Champions League. Il sommario: "Gli azzurri vanno in vantaggio, ma in superiorità numerica fanno pareggiare il Copenhagen". Di seguito la prima pagina integrale.