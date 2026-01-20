Copenaghen-Napoli 1-1, le pagelle: sempre Scott, disastro Buongiorno! Che Vergara, Conte la stecca
Milinkovic-Savic 6,5 - Primo squillo danese al 60 e lui risponde presente sulla girata ravvicinata di Madsen. Sfortunato sul rigore che aveva parato.
Di Lorenzo 6 - Una buona incursione alla mezz’ora, sbagliando la misura del cross.
Buongiorno 4 - Si piazza al centro della difesa e si fa subito vedere per un paio di anticipi ben fatti. Sul rigore combina un disastro, al netto della leggerezza dell’intervento.
Juan Jesus 6 - Presidia bene la zona che viene attaccata da Cornelius.
Gutierrez 5,5 - Viene dirottato a destra e deve dunque sempre rientrare sul sinistro e questo gli fa perdere qualche tempo di gioco. Dal 75’ Ambrosino 5 -. Sbaglia diversi cross.
Lobotka 6- Subisce un fallo assassino che costa il rosso a Delaney. Negli spazi servirebbe maggiore incisività in costruzione.
McTominay 7,5- Combatte su ogni pallone, qualche bella apertura per Spinazzola e poi il meraviglioso colpo di testa che sblocca la gara.
Spinazzola 6 - Gli lasciano molto spazio in avvio e non lo sfrutta forse come si dovrebbe. Una sbavatura su una chiusura. Dal 62’ Olivera 6 -. Va vicino al gol con un colpo di testa.
Vergara 7 - Subito una bella palla per la verticalità di Hojlund. Sfiora il gol con una giocata pazzesca con dribbling con la suola. Un paio di palloni di prima nello stretto da leccarsi i baffi. Dal 62’ Lang 6 - Sembra libero mentalmente e tenta sempre la giocata. Poi perde lucidità.
Elmas 6 - Qualche bella giocata nello stretto in avvio e poi tante piccole cose come piace a Conte. Ma serve più cattiveria lì davanti. Dall’80 Lucca 5 - Aveva sbagliato un gol assurdo, anche se forse in offside.
Hojlund 5- Ha una grande occasione in avvio col destro, vicino al bersaglio grosso. Poi non riesce mai ad incidere.
Conte 5- Una gara da vincere. Punto
